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رئيس وزراء أستراليا يدعو مجموعة العشرين لمكافحة التطرف عبر الإنترنت

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:42 ص
رئيس وزراء أستراليا يدعو مجموعة العشرين لمكافحة التطرف عبر الإنترنت رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
سيدنى(أ ش أ)
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دعا رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون حكومات العالم أجمع إلى الضغط على شركات التكنولوجيا لمعالجة مشكلة انتشار المحتوى المتطرف على الانترنت، وذلك فى أعقاب مجزرة المسجدين فى نيوزيلندا.

وناشد موريسون - فى رسالة نشرت اليوم الثلاثاء، نقلتها قناة سكاى نيوز الاخبارية - نظيره اليابانى شينزو آبى الذى تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين فى يونيو المقبل إدراج هذا الموضوع فى جدول أعمال القمة التى ستعقد فى مدينة أوساكا.

يذكر أن رئيس الوزراء الاسترالى يخوض حملة انتخابية صعبة للفوز بولاية ثانية، فى وقت يواجه فيه حزبه اتهامات بتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين بقصد استمالة الناخبين المحافظين.

وقد هاجم موريسون شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب عجزها عن منع انتشار المحتوى المتطرف، مثل عملية البث المباشر عبر فيسبوك التى قام بها منفذ مجزرة نيوزيلندا لوقائع قتله المصلين فى مسجدين بمنطقة كرايستشرش، وقال "إن مسؤولى شركات التكنولوجيا "هم الذين ابتكروا هذه القدرات، وفى الغالبية العظمى من الحالات، هى متاحة لأغراض سلمية وسعيدة، لكننا نعرف أنه يمكن للإرهابيين من شتى الأنواع أن يستخدموها كأسلحة".

 


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