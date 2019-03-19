رئيس ميناء الإسكندرية يوضح حقيقة تكدس السيارات بسبب "خليها تصدى" .. صور

كتب محمد مجدى السيسى

قال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن تكدس السيارات داخل الميدان طبيعى، وليس له علاقة بحملة "خليها تصدى" التى تدعو لمقاطعة شراء السيارات بسبب زيادة الأسعار.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، حول أسباب تكدس السيارات فى الميناء، وما إذا كان ذلك متعلقا بحملة "خليها تصدي" من عدمه، وعقب رئيس ميناء الإسكندرية، أن فى هذا التوقيت من كل عام، تزدحم عدد السيارات داخل الميناء.

وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن هذا العام شهد زيادة بنسبة 20% عن الأعوام السابقة، فيما قال اللواء مدحت عطية: "مفيش أى تأثير، وكل يوم فيه عربيّات بتدخل وبتخرج من الميناء بشكل طبيعى".