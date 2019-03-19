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رئيس جامعة النهضة: "فالصو" يحقق رؤية الرئيس فى كشف الأخبار الكاذبة والشائعات

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:16 م
رئيس جامعة النهضة: "فالصو" يحقق رؤية الرئيس فى كشف الأخبار الكاذبة والشائعات الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة
وائل ربيعى
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قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن موقع "فالصو" المعنى بكشف الشائعات والأخبار الكاذبة يعتبر أحد أهم إسهامات الجامعة ليكون أول موقع مصرى وعربى متخصص فى رصد الشائعات والأخبار الكاذبة وغير الصحيحة لحماية المجتمع المصرى من الشائعات التى حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة.

وأضاف الملاحى، بكلمته خلال مهرجان مشروعات التخرج لطلاب كلية الإعلام بالجامعة اليوم الثلاثاء على مسرح الجامعة، إنه سيتم افتتاح وحدة فرعية تابعة لموقع فالصو بالجامعة اليوم، مؤكدا أن ذلك يعد فرصة للتدريب العملى لطلاب كلية الإعلام أثتاء الدراسة، موضحا أنه يتم الاستعانة بالخبراء فى العمل الصحفى والإعلامى لتدريب الطلاب على فنون العمل الصحفى؛ لإعداد جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلي والإقليمى.

وشكر الملاحى كلية الإعلام والدكتور عادل عبد الغفار، عميد الكلية، على تصدرها جوائز مهرجان الشروق الأخير، وكذلك المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، على دعمه الذى لا يتوقف من أجل خريج قادر على المنافسة يقدر على رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية والمحلية المختلفة.

 

 


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