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رئيس جامعة القاهرة: لدينا 9 آلاف طالب وافد ونعمل على قتل البيروقراطية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: لدينا 9 آلاف طالب وافد ونعمل على قتل البيروقراطية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن عدد الطلاب الوافدين بكليات الجامعة يبلغ 9 آلاف طالب وطالبة من مختلف البلدان حول العالم، مؤكدا أنه وجه جميع الإدارات الجامعية التى تتعامل مع هؤلاء الطلاب؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بهؤلاء الطلاب، والتشديد على قتل البيروقراطية التى يمكن أن تواجههم بسبب الأعمال الروتينية.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب الوافدين يمثلون القوى الناعمة فى التعليم العالى بمصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى بصفة مستمرة لجذب الطلاب الوافدين، مؤكدا أن الجامعة بها أكبر عدد من الطلاب الوافدين على مستوي الجامعات المصرية.

 

 


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الطلاب الوافدين

البيروقراطية




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