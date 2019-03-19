رئيس جاسكو: استلام وتوزيع 61.5 مليار متر مكعب غاز إلى قطاعات الاستهلاك

كتبت : مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة الجارى تنفيذها حالياً تشتمل على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك لاستيعاب كميات الغاز الإضافية التي تم وضعها على الإنتاج من المراحل الأولى من مشروعات تنمية الاكتشافات الغازية التي تحققت مؤخراً بمنطقة البحر المتوسط.

كما تشمل استراتيجية الوزارة استيعاب كميات الغاز المستهدفة خلال المرحلة المقبلة نتيجة استكمال باقى مراحل تنمية تلك الاكتشافات مما يسهم إيجاباً فى استدامة تأمين إمداد قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى ولاسيما قطاعى الكهرباء والصناعة مع العمل على تعظيم استخدام الغاز ليصل إلى كافة مناطق محافظات مصر باعتباره الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات .

وأشار الملا إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، وشدد وزير البترول على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية كونها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس ياسر صلاح رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال عام 2018، والتي أظهرت تطور الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى بالسوق المحلى، حيث قامت باستلام وتوزيع حوالى 61.5 مليار متر مكعب غاز إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة بزيادة نسبتها 6% على العام السابق، وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى في تأمين احتياجاته بنسبة 63% من إجمالى الإستهلاك المحلى من الغاز بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل.

وأشار المهندس ياسر صلاح، إلى أنه تم استكمال والانتهاء من باقى المشروعات اللازمة لتشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة والمحطات المدرجة بالخطة الخمسية لقطاع الكهرباء، كما قامت الشركة بالبدء في الإجراءات التنفيذية لمشروعات توصيل الغاز لمحطة كهرباء أكوا باور بمدينة إسنا بالأقصر، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية صعيد مصر وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوالها الرئيسية مع نهاية عام 2018 إلى 7620 كم وطاقة النقل إلى 240 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى حرص الشركة على استمرار التطوير للشبكة القومية للغازات من خلال مركز التحكم القومى (NATA) لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام احدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الأمن.

وأضاف أن الشركة قامت من خلال التشغيل المتميز لمجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية بإنتاج أكثر من 2 مليون طن من المنتجات، حيث تم تأمين احتياجات السوق المحلى بحوالي 557 ألف طن من البوتاجاز، كما تم تدعيم صناعة البتروكيماويات بأكثر من مليون طن من خليط الإيثان / بروبان لشركتى سيدبك وإيثيدكو، بالإضافة إلى تدفيع أكثر من مليون برميل متكثفات لمعامل التكرير بالأسكندرية وإنتاج 360 ألف طن من منتج البروبان الذى سيتم تدفعيه إلى مصنع إنتاج البروبيلين الجارى إنشاؤه .

وأوضح أن الشركة قامت من خلال المركز المتميز لفحص وتطوير الخطوط بفحص مجموعة من خطوط الغاز بإجمالى أطوالى 410 كم من خطوط الشبكة القومية، بالإضافة إلى فحص 283 كم لصالح شركة بدر الدين للبترول، كما تم البدء في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المتطلبات الفنية لتأهيل الشبكة القومية للغازات بما يتوافق مع المتطلبات الواردة بقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وكود تشغيل الشبكة، مع الاستمرار في التطوير الإدارى للشركة بهدف زيادة القدرة التشغيلية ومواكبة التغيرات المتوقعة في سوق الغاز، كما تضمن نشاط جاسكو تشغيل وصيانة وإدارة خط الغاز العربى لصالح شركة فجر الأردنية المصرية .

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتطبيق كافة الاشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لما تلعبه من دور فعال في استمرارية تشغيل منشآت الشركة بأمان كامل من خلال عدة إجراءات وقائية، وإيماناً منها بواجبات المسئولية المجتمعية تساهم جاسكو فى تحسين ودعم الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات التي تقع في نطاق مناطق عمل عملها.