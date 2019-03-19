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رئيس البرلمان العراقى يشيد بدور الولايات المتحدة الداعم لبلاده

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:13 ص
رئيس البرلمان العراقى يشيد بدور الولايات المتحدة الداعم لبلاده رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى
أ ش أ
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أشاد رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، أمس الإثنين، بدور الولايات المتحدة الداعم للعراق فى حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساهمتها فى إعمار المناطق المحررة.

وذكر مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، استقبل المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للتحالف الدولى لمكافحة الإرهاب جيمس جيفري، مشيرًا إلى أن الجانبين استعراضا تطورات الوضع السياسى والأمنى فى العراق والمنطقة، فضلاً عن تنسيق الجهود الثنائية بشأن ملف محاربة "داعش" فى المناطق الحدودية مع سوريا.


ونقل البيان عن الحلبوسى قوله: "نشيد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية فى محاربة (داعش) والمساهمة بإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم العراق فى المجالات كافة".


من جانبه، جدد جيفرى التأكيد على دعم بلاده للعراق فى مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، و"تحقيق الاستقرار الذى سيسهم فى استقرار المنطقة بأكملها".


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