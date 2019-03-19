رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل سفير كندا بالقاهرة

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الثلاثاء، السفير "جيس داتون" سفير كندا لدى القاهرة، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسى فى أبى قير بالإسكندرية.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالسفير الكندى، وقدم له نبذة عن الأكاديمية وكلياتها، ومرافقها المختلفة مشيرا إلى أن الأكاديمية تسعى، دائما إلى التميز فى برامجها وخططها التدريسية وتعمل على دعم البحث العلمى والدراسات العليا، وتقوم باستمرار بمراجعة خططها لكى تتناسب مع التطور العلمى والتكنولوجى الحديث.

من جانبه تقدم السفير بالشكر على حسن الاستقبال والضيافة فى الأكاديمية متطلعاً إلى العمل المشترك فى المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمى، كما أشاد السفير الكندى بالنهج الذى تقوم عليه الأكاديمية مشيدا بالسمعة التى تتحلى بها وإقبال الطلبة عليها من كافة الدول.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، وفى ختام الاستقبال قدم رئيس الأكاديمية هدية تذكارية للسفير بهذه المناسبة، وقام السفير الكندى بجولة تفقدية بمقر الأكاديمية زار خلالها مجمع المحاكى المتكامل ومركز القبة السماوية .