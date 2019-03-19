دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بعيد الأم.. تعرف عليه

كتبت ريهام عبد الله

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بعيد الأم مباح شرعا، مؤكدة، أنه أحد مظاهر البر والإحسان، مشددة على أنه ليس بدعة.

وقالت دار الإفتاء :"الاحتفال بيوم الأم مباح شرعًا وأحد مظاهر البر والإحسان ورد الجميل، وليس بدعة؛ لعموم الأدلة بتكريم الوالدين واقتران شكرهما بشكر الله عز وجل في قوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]، وخص الأم بمزيد من الأهمية وبيَّن أنها أولى الناس بالصحبة".

وتحتفل الدول العربية، بعيد الأم فى 21 مارس كل عام، ويعتبر الفراعنة من أوائل الأمم التى قدست الأم، فخصصوا يوماً للاحتفال بها، وجعلوا من "إيزيس" رمزاً للأمومة، وكانت تقام فى هذا اليوم مواكب من الزهور تطوف المدن المصرية.