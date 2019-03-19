حبس مسئول خزينة محكمة الزقازيق الابتدائية لاختلاسه 550 ألف جنيه

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، و بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مسئول الخزينة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاختلاس.

البداية عندما تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد كشف قسم الحسابات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، عن وجود عجز بالخزينة يقدر بـ550 ألف جنيه، وتبين قيام مسئول الخزينة " ج ع ال " مسئول الخزينة بالمحكمة باختلاس المبلغ، وقام قسم الحسابات بإبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية الذي قام بإحالة المتهم للنيابة العامة، التي قررت حبس المتهم بعد ورود تحريات الأموال العامة، كما قررت بتشكيل لجنة لفحص كافة أعمال المتهم منذ توليه مسئولية الخزينة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1067 اداري قسم أول الزقازيق لسنة 2019.