حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر الاستروكس فى "صفط اللبن"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة (الاستروكس) بمنطقة "صفط اللبن"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة إلى اتجار عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم بعد رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس تحتوى على مخدر الأستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.