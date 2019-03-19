video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر الاستروكس فى "صفط اللبن"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:45 ص
حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر الاستروكس فى "صفط اللبن" استروكس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة (الاستروكس) بمنطقة "صفط اللبن"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة إلى اتجار عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم بعد رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأكياس تحتوى على مخدر الأستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 5 متهمين بحوزتهم أستروكس وهيروين وحشيش فى الإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته 7 كيلو استروكس وفودو بالجيزة

القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو استروكس وسلاح نارى فى المرج

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

استروكس

مواد مخدرة




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة