حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بقرية بالشرقية

الشرقية –فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس خباز متهم بقتل زوجته وإشعال النيران فى جثتها بقرية قطيفة العزيزية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 سنة، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تبين أنهما متزوجين من 12 سنة، ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج أرسل أبنائه إلى والدته قبل أن يرتكب جريمته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية من ضبط الزوج المتهم الذى أعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.