جهاز مدينة 6 أكتوبر يُكرم رؤسائه السابقين تقديراً لجهودهم

كتب أحمد حسن



نظم المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حفلاً لتكريم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة السابق، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة الأسبق، وذلك فى إطار التقدير لجهودهم المخلصة، وتفانيهم فى العمل.



وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم خلال الحفل تقديم السيرة الذاتية لكل من المهندس علاء منيع، والمهندس عصام بدوى، وإلقاء كلمة وفاء وتقدير لهما، وتم تقديم الهدايا التذكارية للرؤساء السابقين فى جو يملؤه الود، مؤكداً حرصه أيضا على الاهتمام بتكريم الزملاء بعد سن المعاش.



جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين

جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين