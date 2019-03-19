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جهاز مدينة 6 أكتوبر يُكرم رؤسائه السابقين تقديراً لجهودهم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:19 ص
جهاز مدينة 6 أكتوبر يُكرم رؤسائه السابقين تقديراً لجهودهم جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين
كتب أحمد حسن
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نظم المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حفلاً لتكريم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة السابق، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة الأسبق، وذلك فى إطار التقدير لجهودهم المخلصة، وتفانيهم فى العمل.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم خلال الحفل تقديم السيرة الذاتية لكل من المهندس علاء منيع، والمهندس عصام بدوى، وإلقاء كلمة وفاء وتقدير لهما، وتم تقديم الهدايا التذكارية للرؤساء السابقين فى جو يملؤه الود، مؤكداً حرصه أيضا على الاهتمام بتكريم الزملاء بعد سن المعاش.
 

5588A639-587B-4513-8D9A-24125E4D1C09جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين 
75466FAE-F673-4E26-8085-8E8456A5C271جهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين 
DA062123-651D-41DB-9D7A-DCB60FB5CE3Eجهاز مدينه اكتوبر يكرم رؤسائه السابقين 

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