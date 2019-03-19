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جنايات الاقتصادية تقضى ببراءة 4 أشخاص من تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:45 م
جنايات الاقتصادية تقضى ببراءة 4 أشخاص من تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى محكمة جنايات الاقتصادية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بدر السبكي ببراءة 4 أشخاص من تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحكمة الإقتصادية، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقاموا بمباشرة عمل من أعمال البنوك وذلك بعد أن تم ظبطهم بحيازتهم مبلغ مائة وسبعة وأربعون ألف دولار أمريكي، ومبلغ خمسة آلاف يورو ومبلغ ألف وثمانية جنيه إسترليني، ومبلغ خمسائة وثمانية وأربعون ألف جنيه مصري.

وطالب محمد النمر محامي المتهمين، خلال جلسة اليوم، من المحكمة، ببراءتهم تأسيساً علي بطلان القبض والتفتيش، لعدم وجود حالة من حالات التلبس وعدم جدية التحريات وانتفاء أركان جريمة الاتجار في العملة.

محمد النمر محامي المتهمين، خلال جلسة اليوم
محمد النمر محامي المتهمين، خلال جلسة اليوم

 


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