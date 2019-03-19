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ثقافة شمال سيناء تختتم مهرجان الوديان بقرية الروضة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:45 ص
ثقافة شمال سيناء تختتم مهرجان الوديان بقرية الروضة مهرجان الوديان بقرية الروضة
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية الثقافة بشمال سيناء اليوم، اختتام فعاليات مهرجان الوديان والذى نظمته  فى قرية الروضة بمركز بئر العبد.
 
وقال محمود طبل مدير الخدمات الثقافية بشمال سيناء، أن المهرجان تواصل لمدة 10 أيام، وتضمن عروضا ثقافية منوعة، لافتا إلى أن من الفقرات مسرحية من تأليف وإخراج مجدي الشريف وأبطال المسرحية، من أبناء قرية الروضة بالمدرسة الإعدادية، والإنشاد الدينى، وإلقاء الشعر وتأليفة، وشارك أطفال الروضة بالأداء ثم الغناء.
 
كما تضمنت الفعاليات، ورشة  الفن التشكيلي للفنانة إيناس سمير، وورشة الإبداع للشاعر أسعد الملكي، وورشة الحكي للقاص محمود طبل، وورشة الإنشاد الدينى للمنشد ياسر دبور، وورشة العرائس تنفيذ أمل حجاب، وورشة الثوب البدوى السيناوى، تنفيذ مني محمود ونبيلة حلمى.
 
 
 

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