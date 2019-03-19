تكريما لأرواح الشهداء.. 50 حذاء أبيض أمام كنائس نيوزلندا (صور)

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

مازالت أصداء حادث إطلاق النار على المصلين فى مسجدين بنيوزلندا قائمة، حيث قام المواطنون بوضع 50 حذاء مدهونة باللون الأبيض، أمام كل كنيسة فى منطقة "كرايستشيرش"، والتى شهدت الهجوم، فى إشارة إلى عدد الأشخاص الذين استشهدوا.



50 حذاء أبيض إشارة إلى عدد الشهداء

كان السلطات النيوزلندية قد أقامت نصبا تذكاريا فى المنطقة، حيث توافد إليه المواطنون وطلاب المدارس وممثلو كافة المؤسسات، تكريما لأرواح الشهداء، بينما نظم بعض المشاركين مسيرات لمناهضة العنصرية.



الأحذية البيضاء أمام كنيسة بكرايستشيرش



الأحذية البيضاء لتكريم أرواح الشهداء



الزهور على أحد الأحذية لتكريم أرواح الشهداء



كنيسة بكرايستشيرش



لحظة صمت حدادا على أرواح الشهداء



مواطن يمر أمام الأحذية البيضاء



مواطنان يمران أمام كنيسة