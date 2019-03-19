تفاصيل مقتل رضيع على يد زوج والدته بشبرا الخيمة: خنقته عشان أحرق قلبها

القليوبية - نيفين طه

حادث بشع بمدينة شبرا الخيمة فى القليوبية، راح ضحيته طفل عمره عام و3 أشهر، على يد زوج والدته، والذى تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وخنقه انتقاما من والدته لأنها تترك الطفل معه لرعايته، أثناء عملها، إلا أن الشيطان أقنعه بأن زوجته تخونه، فقرر قتل رضيعها للانتقام منها.

وتوالت اعترافات المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائى بشبرا الخيمة، قائلا: "اسمى أحمد وأعمل فى كافيه وتعرفت على زوجتى (والدة المجنى عليه) منذ 3 سنوات، وكانت تمر بأزمة نفسية صعبة بعد طلاقها وإنجاب رضيعها محمود، وسادت بيننا علاقة طيبة ومحبة، اتفقنا بعدها على الزواج".

وتابع المتهم: "وبالفعل تزوجنا منذ عام 2016 عرفيا، وكانت علاقتنا طيبة فى بداية الزواج، ولكن بمرور الوقت بدأت المشاكل تدب بيننا، بسبب زيادة مصاريف نجلها الرضيع وكثرة بكائه تارة، ومرضه تارة أخرى، بجانب زيادة مصاريف المعيشة".

وأكمل المتهم: "مرت الأيام وكنا نتحمل تلك الأعباء، حتى حدثت مشاكل بعملى وتركته وأصبحت بلا عمل، وزادت مطالب زوجتى ونجلها بجانب مصاريف البيت، حتى أنها بدأت تتغير تماما وأصبحت لا تهتم بى نهائيا وأعطت كل اهتمامها لنجلها الصغير، ولم تراع مشاعرى وحالتى النفسية، حتى أنها أصبحت تعاملنى كأنى لا وجود لى بحياتها، فكانت تستغل أزمتى النفسية وعدم وجود مال معى، وتخرج من المنزل بدون إذنى بحجة أنها تخرج لتعمل وتنفق على متطلبات البيت، وتترك نجلها معى، فكنت فى بداية الأمر أتحمل بسبب حاجتى، حتى تستمر الحياة، ولكن خروجها تكرر كثيرا، بجانب إنى زهقت من رعاية طفلها الرضيع وكثرة بكائه، وأن والدته تتركه دون رعاية وهو ليس ابنى".

وأوضح المتهم، "قبل الواقعة بيوم نشبت بيننا مشاجرة كبيرة بسبب تركها لرضيعها دون رعاية بجانب أننى علمت بأنها تخوننى ولا تعتبرنى زوجا لها، فقررت الانتقام منها، فظللت طيلة الليل أفكر فى طريقة أنتقم منها ولعب الشيطان بعقلى بأن أقتل طفلها الرضيع حتى أحرق قلبها عليه".

وأضاف المتهم: "وبالفعل يوم الواقعة، نزلت زوجتى للعمل كالمعتاد، وتركت طفلها معى، فقمت بخنقه حتى تأكدت من وفاته"، وردد المتهم: "منها لله هى السبب ضيعتنى وضيعت ابنها، كنت عايز أوجع قلبها مثلما فعلت معى".

ومن جانبه، قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة الطفل.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول "محمود. ا . ه" رضيع يبلغ من العمر عام و3 أشهر "غير مقيد بالأحوال المدنية" من منطقة منشية عبد المنعم رياض جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبى المبدئى على الجثة تبين وجود زرقة بالوجه واحتمالية أن تكون الوفاة بسبب إسفكسيا الخنق.

تم تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية.

وبالفحص تبين من سؤال والدة الطفل وتدعى "صفية ف ا"، ربة منزل قررت بقيام "أحمد. ه. م" عامل بكافيه "زوجها عرفيا منذ عام 2016م" بالتعدى على طفلهما المتوفى بالضرب والتسبب فى وفاته، وذلك لقيامها بترك منزل الزوجية منذ عامين لوجود خلافات عائلية بينهما.

وأشارت أم الطفل، إلى أن المتهم دائم التعدى على الطفل منذ عودتها للمنزل، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وشكه فى سلوكها، موضحة أن الطفل المتوفى ليس نجله.

وتمكن المقدم محمد عبد الهادى، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1792 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.