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"تعليم القاهرة" تكرم الأم المثالية وأب من ذوى الاحتياجات وأم شهيد.. صور

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:22 م
"تعليم القاهرة" تكرم الأم المثالية وأب من ذوى الاحتياجات وأم شهيد.. صور تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حفل لتكريم أم الشهيد والأمهات المثاليات والأب المثالى من ذوى الاحتياجات الخاصة، والعاملات الفائزين، على مستوى المديرية، تحت رعاية محمد عطية مدير المديرية.

 

وأكد محمد عطية مدير المديرية، على أن مديرية تعليم القاهرة، أن المسابقة شملت الأم والأب المثالى، من العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية وكذلك العامل والعاملة لتعطى فرصة أكبر لتكريم العاملين والعاملات كنوع من التحفيز والشكر والتقدير فى عيد الأم، وذلك بشكل سنوى.

 

 وتضمن الحفل تكريم أم الشهيد البطل الرائد محمود مجدى، ميرفت محمود مدير إدارة التعليم الثانوى، كما تم تكريم الآباء المثالين من ذوى الاحتياجات الخاصة، منهم الأب حمدى أحمد سعد عامل بمدرسة الأمل للصم، وهو كفيف البصر.

 

 وعبر الفائزون عن سعادتهم الغامرة، مشيدين بدور الدولة فى تشجيعهم، وتحفيزهم على الاستمرار فى تقديم المزيد لرفعة الوطن وتخريج نماذج مثالية للنشء الذى يفيد المجتمع.

تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (1)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (2)
 
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (3)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (4)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (5)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (6)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (7)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (8)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (9)
 
تعليم القاهرة تكرم الأم المثالية والأب من ذوى الإحتياجات الخاصة وأم الشهيد (10)
 

 


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