"تعليم الإسكندرية" تمثل مصر بـ3 مشروعات في معرض "إنتل" الدولى بأمريكا

الاسكندرية جاكلين منير

صرح مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أن تعليم الإسكندرية حصد ( 3 ) ثلاث جوائز كبرى لتمثيل مصر في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، والذي سيقام بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ( 12) حتى ( 17) مايو القادم، حيث حصلت الإسكندرية على المركز الأول والثالث والرابع من أصل خمسة مراكز.

ومن جهته، أفاد رأفت عبد الله مدير مركز التطوير التكنولوجي، أن الإسكندرية حصدت المركز الأول جمهوري في أربعة مشروعات في مجالات الكيمياء وعلوم الحيوان والطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية ، وحصلت على المركز الثاني جمهوري في خمسة مشروعات في مجالات، علوم المواد والطاقة الكيميائية والهندسة البيئية والطاقة الفيزيائية والهندسة الميكانيكية، كما حصدت المركز الثالث جمهوري في مجال علوم المواد ، وفي الجوائز الخاصة حصد تعليم الإسكندرية أربع جوائز خاصة مقدمة من المؤسسات الدولية والجامعات المتخصصة ، كما حصد تعليم الإسكندرية على المركز الأول جمهوري تحت السن في مجال الرياضيات.

يُذكر أن، تعليم الإسكندرية شارك بـ ( 37 ) مشروعًا من أصل ( 156 ) مشروعًا مقدمة من مختلف المحافظات المشاركة لتحصد الإسكندرية 18 مركزًا جمهوريْا .

وتم إعلان الجوائز، بحضور ممثل عن القنصلية الأمريكية، و الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة فتحية خير مدير عام التعليم الإلكتروني بالوزارة، ومصطفى العجمي القائم بأعمال مدير تعليم الإسكندرية، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن مؤسسة مصر الخير .