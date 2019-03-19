تعرف على أسباب قتل مدمن لمجموعة من الأشخاص في أوسيم

شهدت مدينة أوسيم حادث بشع، حيث تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بإطلاق شخص أعيرة نارية تجاه عدة مواطنين بالقرب من كوبرى الصفيرة بدائرة المركز، حيث نتج عن ذلك وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين، حيث انتقلت القوات على الفور وحال قيامها بضبطه قام بإطلاق أعيرة تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه وإصابة ( ضابط وأمين شرطة ) بأعيرة نارية ، وضبط سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته .

وأسفر الفحص أن الجانى يقيم بدائرة المركز، ويمتلك مخزن مواسير بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج على إثرها من المخزن وبحوزته سلاح آلى مطلقاً الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة مما أدى إلى "وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين".