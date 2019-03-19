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تصديرى الحرف اليدوية: زيادة الشركات المصدرة وبرامج التدريب لرفع صادرات القطاع

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:00 ص
تصديرى الحرف اليدوية: زيادة الشركات المصدرة وبرامج التدريب لرفع صادرات القطاع هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية
كتب – إسلام سعيد
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أكد هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع التى تعمل بقطاع التصدير وزيادة عدد الشركات المصدرة فى قطاع صناعة الحرف اليدوية خلال الفترة المقبلة.

وكشف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلسه وضع خطة لزيادة صادرات الحرف اليدوية بنسبة 10 % خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الشركات العاملة فى قطاع التصدير.

وأضاف أن الفترة القادمة فترة مهمة جدا فى تاريخ الحرف اليدوية ونسعى جاهدين لبدء تنفيذ استراتيجية القطاع، كما نسعى لتدعيم شركات التصدير لزيادة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية ونقل الخبرة محليا.

وكانت صادرات القطاع حققت خلال الفترة من “يناير- أكتوبر” 2018 نحو 161 مليون دولار مقارنة 196 مليون دولار حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع بلغت نسبته 18%.


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صادرات مصر

مواد البناء

الحرف اليدوية

هشام الجزار




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