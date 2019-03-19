تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.033 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 200 مليون ورقة مالية بقيمة 970 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.69%، والعرب على 11.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 103.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.5 مليون جنيه، 6.98 مليون جنيه، 86 ألف جنيه، 9.5 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 2395 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 18776 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.