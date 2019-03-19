تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرة عدد 15.65 نقطة، لتغلق عند مستوى 9957.03 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 13.6 مليون سهم بقيمة 406.5 مليون ريال قطرى عبر 6712 صفقة، وارتفع 25 سهماً، وانخفض 20 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.12%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%.