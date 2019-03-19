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تجديد حبس 4 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة 15 يوما

الثلاثاء، 19 مارس 2019 06:49 م
تجديد حبس 4 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة إلى كل من يحيى محمود، ومنير إبراهيم على عبد الله فى القضية 1739 لسنة 2018، وبلال عبد الرازق، وباسم حمدى المتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"شائعات الإخوان"، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 


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شائعات الإخوان

تجديد حبس المتهمين بمشاركة الإخوان

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