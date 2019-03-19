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بوينج تعلن اتخاذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات 737 ماكس

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:23 ص
بوينج تعلن اتخاذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات 737 ماكس بوينج
رويترز
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قال دينيس مويلنبرج الرئيس التنفيذى لشركة بوينج أمس الإثنين إن الشركة تدرك أن "أرواح الناس تعتمد على العمل الذى نؤديه" وتتخذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات من الطراز 737 ماكس فى أعقاب حادثى تحطم.

وأضاف مويلنبرج، الذى يواجه أكبر أزمة منذ توليه المنصب، أيضا أن تحديثا برمجيا للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه فى أعقاب تحطم طائرة شركة ليون إير فى أكتوبر تشرين الأول فى إندونيسيا سيصدر "قريبا".

وقال مصدر لرويترز إن المحققين فى تحطم طائرة بوينج 737 ماكس فى إثيوبيا توصلوا إلى أوجه تشابه قوية فى زاوية طيران حيوية مع طائرة ليون إير، فيما يزيد الضغط على بوينج أكبر صانع للطائرات فى العالم.

وتحطمت طائرة الخطوط الإثيوبية قبل نحو ثمانية أيام فيما أسفر عن مقتل 157 شخصا. وتسبب الحادث فى وقف تشغيل أسطول ماكس فى أنحاء العالم.

وقال مويلنبرج فى رسالة "بناء على الحقائق المستقاة من حادث رحلة شركة ليون إير 610 والبيانات المتاحة من حادث رحلة شركة الخطوط الإثيوبية 302، نتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات 737 ماكس".

وأضاف "إننا ندرك أيضا ونأسف للتحديات التى يواجهها عملاؤنا والركاب نتيجة وقف تشغيل الأسطول".


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