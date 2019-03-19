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بومبيو: سأظل فى منصبى الوزارى حتى " يغرد " ترامب بتنحيتى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:19 ص
بومبيو: سأظل فى منصبى الوزارى حتى " يغرد " ترامب بتنحيتى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إنه سيبقى فى منصبه الوزارى إلى أن يكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على " تويتر" بأن عليه الرحيل.
جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها بومبيو مستبعدا أى شكوك بشأن احتمال تنحيته عن منصبه فى المستقبل القريب، فى إشارة واضحة إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون والذى أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة على موقع المدونات المصغرة وكان ذلك فى مارس عام 2018.
وكان ترامب قد ذكر عبر تويتر أن بومبيو ـ الذى كان مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية ـ سيصبح القائد الجديد للوزارة، ووجه الشكر إلى تيلرسون لخدماته.
يذكر أن تيلرسون ـ الذى كان يرأس شركة إكسون النفطية العملاقة ـ لم يعلم بسبب تنحيته عن منصبه السابق حين أعلن ترامب قراره حسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة فى ذلك الحين.
كان بومبيو قد أشار فى تصريحات له فى الشهر الماضى إنه يفضل عدم الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ فى العام القادم بل أن يبقى فى منصبه الوزارى قدر ما يريد ترامب.


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