بورسعيد على الموبايل.. إطلاق تطبيق جديد للخدمات الحكومية 30 يونيو المقبل

كتبت هبة السيد

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق أول تطبيق حكومى على الهواتف الذكية لأداء الخدمات الحكومية من خلاله لمواطنى محافظة بورسعيد يوم 30 يونيو المقبل، وذلك خلال الاحتفال بالمحافظة كأول نموذج للتحول الرقمى فى مصر، وفقا لما أكدته مصادر لـ”اليوم السابع”.

وأكدت المصادر أن التطبيق الجديد سيتم تحميله من خلال تطبيقات جوجل بلاى وآبل ستور، ويضم 25 خدمة حكومية، الأعلى إقبالا من المواطنين منها التأمين الصحى والتموين، والعدل، وخدمات وزارة الداخلية، ولن يقتصر تأدية الخدمات الجديدة على التطبيق فقط، إذ سيتم تأديتها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو تقديم الخدمة عبر المكالمات الهاتفية "الكول سنتر" وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 60 مليون دولار.

ويشهد هذا العام بداية من يونيو المقبل إطلاق نحو 25 خدمة حكومية اليكترونيا بشكل تدريجى، ومن ضمنهم مشروع التأمين الصحى، والذى سيبدأ فى محافظة بورسعيد، حيث ستطبق منظومة التأمين الصحى الجديدة كنموذج تطبيقى أولى فى المحافظة الساحلية والواقعة فى شمال شرق البلاد.

وتعد بورسعيد هى أول محافظة دجيتال حيث قاربت الشركة المصرية للاتصالات، على الانتهاء من مد كابلات الالياف الضوئية "الفايبر"، إلى أكثر من 500 مؤسسة وجهة حكومية فى محافظة بورسعيد، لتكون أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى فى مصر وفقا لما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق.

وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الاداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.

ووفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء، بشأن التحول الرقمى فى بورسعيد، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعاً ومبنى حكومياً من إجمالى "558 مبنى"، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد "7" حزم خدمات بإجمالى "39" خدمة بالمرحلة الأولى، وهى "خدمات النيابة العامة – الداخلية – العدل - الجمارك- الاسكان – التموين - التأمين الصحى".

وأوضح البيان أنه جار دراسة تلك الخدمات بمشاركة الوزارات المعنية للوقوف على تقديمها بالوسائل الالكترونية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من نسبة 75% من منظومة السداد الإلكترونى للمصروفات الدراسية بجامعة بورسعيد، على أن يتم استكمال الانتهاء منها، وذلك طبقا للمخطط التنفيذى للمشروع أبريل 2019.