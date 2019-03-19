بعد حادث مسجد النور.. البرلمان النيوزلندى يبدأ جلسته بآيات من القرآن.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

افتتح البرلمان النيوزلندى جلسته الأخيرة بآيات من القراءن الكريم، حيث تم تلاوة بعض آيات سورة "البقرة"، وتلاها الإمام نظام الحق ثانى، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الدامى الذى شهدته البلاد مؤخرا، وبعد انتهاء الإمام ثانى، قام الإمام طاهر نواز بقراءة ترجمة النسخة الإنجليزية للآيات.

وأقدم الأسترالي برينتون تارانت يوم الجمعة الماضى على تنفيذ هجوم في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، من خلال إطلاق النار على المصلين، ليقتل 50 شخصا ويصيب 50 آخرين.



برلمان نيوزيلندا يبدأ جلسته بتلاوة القران

وأعلنت الشرطة فى نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال تشريح جثامين ضحايا الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" وتسليم عدد منها إلى ذويهم.

وأوضحت الشرطة أنه تم التعرف رسميا على هوية 12 شخصا من بين 50 قتيلا سقطوا فى الهجوم ، وتم تسليم 6 منها إلى عائلاتهم وأن أهم أولوياتها هو القيام بالأمر على الوجه الصحيح وتفادى وقوع أخطاء، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندرا أرديرن قد أعربت عن أملها فى أن تتمكن السلطات من تسليم جميع الجثامين بحلول الغد ، فيما تعمل الشرطة مع السلطات الطبية لإتمام الأمر، فيما أعلنت الحكومة عقبه عزمها إدخال تعديلات على قوانين الأسلحة فى البلاد للحد من الهجمات المماثلة.