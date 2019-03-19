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بعد توقعات الأرصاد.. 8 تحذيرات للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق بسبب الشبورة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:30 ص
بعد توقعات الأرصاد.. 8 تحذيرات للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق بسبب الشبورة الشبوة المائية على الطرق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ظهور شبورة كثيفة اليوم الثلاثاء، على كافة الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور ما يلى :

1- اتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

2- شددت إدارة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية مع زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

3- الالتزام بالمسار (الحارة المرورية).

4- الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

5- السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

6-  استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً مع استعمال ماسحات الزجاج، حال الاحتياج.

8- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً و مع حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.


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