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الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:49 م
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بريطانيا تنتقد إشارة ترامب لـ "تلفيق" لندن قضية تدخل روسيا بانتخابات أمريكا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:37 م
بريطانيا تنتقد إشارة ترامب لـ "تلفيق" لندن قضية تدخل روسيا بانتخابات أمريكا ترامب
لندن (أ ش أ)
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انتقدت الحكومة البريطانية إشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى "تلفيق" بريطانيا قضية تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، ووصفتها بالـ "الخاطئة تماما"

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية - فى تصريح لصحيفة الاندبندنت البريطانية، نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن "مزاعم" الرئيس الأمريكى المتعلقة بنظرية المؤامرة "خاطئة تماما".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب شارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، أمس الأحد لوليام كراديك؛ مؤسس أحد المواقع اليمينية يقوم بنشر أخبار تتعلق بنظرية المؤامرة ويسمى "ديس أوبيدينت ميديا".

وجاء فى تغريدة كراديك أن "تحقيق روسيا جيت تم إنشاؤه جزئيا من أجل المساعدة فى مكافحة النفوذ الروسى لاستدراج الولايات المتحدة لاتخاذ موقفا متشددا ضدهم.. كى يتركوننا فى عالم أكثر خطورة نتيجة ذلك.. هذه مجرد حلقة جديدة من هذه اللعبة الرائعة".

وأوضحت "الإندبندنت" أنه ليس جليا ماهية النفوذ الروسى الذى يشير إليه كراديك فى بريطانيا، ورأت أنه من المرجح أن استخدام مصطلح "لعبة رائعة" يشير إلى المواجهة السياسية والدبلوماسية الممتدة بين روسيا وبريطانيا منذ القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن ترامب شن هجوما استثنائيا ضد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إزاء استراتيجيتها فى مفاوضات انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست"، قائلا إنها "لم تستمع" لنصائح بشأن القضية.

 


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