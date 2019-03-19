بدء مؤتمر تعزيز الاستثمارات فى البنية التحتية بحضور وزيرى التخطيط والإسكان

كتبت- هبة حسام

بدأ منذ قليل، المؤتمر الإقليمي الذى تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس.

ويعقد مؤتمر اليوم، حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية، ومن المقرر أن يناقش عددا من المحاور الهامة خلال 4 جلسات، بجانب الجلسة الافتتاحية والتى يشارك بها الآن سفير اليابان وممثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وتتمثل محاور المؤتمر فى مناقشة تحسين استثمارات البنية التحتية عالية الجودة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديد إجراءات السياسة الاستراتيجية لزيادة تعزيز النتائج البيئية والاجتماعية والاقتصادية من استثمارات البنية التحتية، تحسين الحوكمة لضمان جودة استثمارات البنية التحتية، وتيسير النهج الفعال لتمويل استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.

ويهدف المؤتمر الإقليمى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، لزيادة الوعى لدى صناع القرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول أهمية تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، كما يهدف لتعزيز التفاهم المشترك، وتبادل الخبرات من خلال إتاحة منصة إقليمية لصناع القرار والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة الأخرى المشاركة بالمؤتمر.

يذكر أن هناك عددا من الدول تشارك بالمؤتمر الإقليمى، تتمثل فى "العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا والسويد وتونس"، علاوة على، عدد من المنظمات الدولية، وهى: منظمة جايكا اليابانية، وبنك التنمية الأفريقى والبنك الإسلامى للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبنك الاستثمار الأوروبى.