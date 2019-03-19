انهيار منزلين بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص من تحت الأنقاض

الإسكندرية أسماء على بدر

انهار منزلان، اليوم الثلاثاء، بمنطقة ميدان المساجد بحي الجمرك في الإسكندرية، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 6 أشخاص من تحت الأنقاض.

وتلقي قسم شرطة الجمرك، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد انهيار عقارين بشارع الشيخ البنا بمنطقة ميدان المساجد، بدائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، بمعداتها ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص، انهيار منزل قديم مكون من طابقين، خالى من السكان، رقم 25 بشارع البنا، ما أدي لانهيار أجزاء من منزل آخر مجاور له، مشغول بالسكان.

وقامت الحماية المدنية، بانقاذ 6 أشخاص أسفل الأنقاض، ولم يسفر عن أي وفيات أو إصابات.

وبالفحص، تبين أن العقارين صادر لهم قرارات إزالة حتي سطح الأرض منذ عام 2015، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.