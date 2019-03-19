انطلاق حملة تجريع 800 ألف تلميذ ابتدائى للقضاء على الديدان المعوية.. اليوم

من جانبه قال جميعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن حملة تجريع تلاميذ المدارس بالمرحلة الإبتدائية ضد الديدان المعوية عن طريق الفم تستهدف مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وبلغ عدد التلاميذ المستهدفين ما يقرب من 800 ألف تلميذ وتلميذة داخل 1100 مدرسة ومعهد أزهرى وتستمر الحملة لمدة 10 أيام أعتبارا من اليوم 19 مارس الجارى .

وأضاف جميعة أن عدد الفرق التى سوف تقوم بعملية التجريع ما يقرب 370 فريق والحملة تأتى فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع الفئات المجتمعية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها المتنوعة.

وأنهى جميعة تصريحاته قائلا: إن الهدف من الحملة الحد من انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس وتحسين حالتهم الصحية والإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس الدودة الدبوسية تكون أكثر انتشاراً بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث إن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان والاصابة بديدان "الإسكارس" تأتى نتيجة عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالباً ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة إنتشارها بين تلاميذ المدارس مشيراً الى أن "الإسكارس" ينتقل عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات والإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى آلام بالبطن مع قىء وإسهال بالإضافة الى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.