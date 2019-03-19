انطلاق الفوج الخامس من شباب جامعتى القاهرة وعين شمس لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

كتب وائل ربيعى

انطلق أمس الإثنين الفوج الخامس من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس؛ لزيارة القاعدة البحرية بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 70 طالبًا، فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن مبادرة "كل يوم جديد"، التى أطلقتها الوزارة تساهم بشكل كبير فى تشكيل شخصية طلاب الجامعات من خلال زياراتهم المستمرة للمشروعات القومية بالدولة، مشيرًا إلى أن هذا يعمق ويرسخ روح الولاء والانتماء الوطنى، وحب العمل لديهم، فضلاً عن الرغبة فى المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الجامعة لا تهتم بالتعليم فقط، بل أيضا تهتم بتشكيل شخصية الطلاب بكل أبعادها خلال هذه المرحلة العمرية المهمة، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بربط طلاب الجامعات بالمشروعات القومية وإمكانات مصر المختلفة فى كل المجالات؛ ليعرفوا إمكانيات بلدهم وقدرتها على الإنجاز.

من جانبه أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارة، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للقاعدة البحرية يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والقوات البحرية؛ لزيارات لطلاب الجامعات المصرية إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية خلال شهور فبراير، ومارس، وأبريل لعام 2019، استمرارًا لمبادرة (كل يوم جديد).

تفقد الطلاب القاعدة البحرية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول دور القاعدة البحرية فى حماية الوطن، وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية تستدعى فخر كل مصرى، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.