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اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس يوسف شفيع العمال

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:00 ص
اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس يوسف شفيع العمال البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
سارة علام
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تحتفل الكنائس الكاثوليكية اليوم الثلاثاء، بعيد القديس يوسف شفيع العمال، إذ يحتفل بهذا العيد مرتين سنويًا الأولى فى الـ19 من مارس، والثانية فى عيد العمال فى الأول من مايو وذلك بالصلاة وذكر فضائل القديس.

ولد القديس يوسف في بيت لحم وكان نجارا، ووفقا للرواية المسيحية فقد كان القديس يوسف خطيب مريم العذراء ومن خلال رحلة العائلة المقدسة لقب بحامى العائلة المقدسة كما لقب بعدة ألقاب منها قديس العمال وقدوة الآباء.

من جانبه يقول المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية وأورشليم والأردن للأرمن الكاثوليك، أن القديس يوسف حمل رسالة فريدة ونادرة، فقد كان نموذجا فى "القامة، والحكمة والنعمة"، ومثالاً لجميع المربين، وخصوصا لكل أب، فالقديس يوسف هو نموذج المربي والأب،  لذلك تضع الكنيسة تحت حمايته جميع الوالدين، والكهنة، والمربين فهم أيضًا آباء، وأولئك الذين لديهم واجب التعليم فى الكنيسة والمجتمع.

كما غرد البابا فرنسيس في تغريدة له فى العام الماضي فى يوم عيد القديس يوسف الذي يوافق أيضا عيد الإباء قائلا: "أيها الآباء الأعزاء، كلّ أمنياتى لكم في هذا اليوم! كونوا لأبنائكم مثل القديس يوسف وكونوا حامين لهم حتى ينموا بالحكمة والقامة والنعمة

 

 


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عيد القديس يوسف

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