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الوليد بن طلال: طموحى السياسى "صفر".. وأكتفى بالنجاح فى المال والأعمال

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:01 ص
الوليد بن طلال: طموحى السياسى "صفر".. وأكتفى بالنجاح فى المال والأعمال الوليد بن طلال
كتب محمد جمال
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قال رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال ،إنه يكتفى تمام بالنجاح الذى يحققه فى مجال المال والأعمال والاقتصاد، مشيرا إلى أن طموحه السياسى صفر.

وأضاف الوليد بن طلال خلال حوار تلفزيونى، أنه "تحت قيادة رشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وأعمالى الخيرية ونشاطى الاقتصادى فى الخارج لا ينم أبدا على نيتى لأى عمل فى المجال السياسى، وهذا ما يفعله بيل جيتس وبافيت، رغم أنهم كيانات اقتصادية هائلة، إلا أنهم يرفضون الدخول فى عالم السياسة".

 


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الأمير محمد بن سلمان

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