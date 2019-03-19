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النيابة تصرح بدفن جثمان أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:08 م
النيابة تصرح بدفن جثمان أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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صرحت، منذ قليل، النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، بدفن جثمان نفيسة محمد قنديل 69 عاما، أرملة الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر، داخل منزلها مكبلة من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس، وذلك فى ظل ظروف غامضة.

وكان فريق من النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية انتقل إلى منزل الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاينة مكان الحادث، الذى شهد العثور على جثة أرملته نفسية محمد قنديل داخل منزلها مكبلة من اليدين والقدمين، وبها إصابات بالرأس .

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر داخل منزلها، مكبلة من أيديها وأرجلها وبها إصابات بالرأس.


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