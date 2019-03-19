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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لمسن قتل على يد خادمته وآخرين بالعجوزة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لمسن قتل على يد خادمته وآخرين بالعجوزة الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة مسن يحمل جنسية دولة عربية، والذى لقى قتل على يد خادمته و أثنين من أشقائها و 3 آخرين؛ لسرقته بحى العجوزة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وهم كلًا من "ع.م" 33 سنة خادمة المجنى عليه، وشقيقتها ح.م "36 سنة، وشقيقيها "أ. م" شهرته "كابوزة"، و"م.م"، بالإضافة إلى "ع.إ" شهرته "علوكة"، و"ع.ش"، لاتهامهم بقتل المجنى عليه.

اعترف المتهمين بقتلهم المجنى عليه؛ لسرقته وانهم وزعوا الأدوار على بعضهم البعض، حيث تولى أثنين منهم مراقبة الطريق أسفل العقار، فيما فتحت خادمة المجنى عليه الباب لباقى المتهمين، الذى اجهزوا على الضحية حينما حاول مقاومتهم، فخنقوه وتركوه وفروا هاربين بعدما استولوا، مبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول، من جلباب المجني عليه، ومبلغ 321 دولار، و10 دينارات كويتية.

 


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