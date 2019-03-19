video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق فى مصرع 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:41 م
النيابة تحقق فى مصرع 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق فى واقعة إطلاق عامل النيران خلال مشاجرة بأوسيم مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بالاضافة للمتهم بإطلاق النار، وإصابة ضابط وأمين شرطة، أثناء تدخل المجنى عليهم لفض المشاجرة.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

 

وصرحت النيابة العامة بتشريح جثث المتوفين الـ5 ومن بينهم العامل المتهم والذى توفى فى تبادل إطلاق نار، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمركز أوسيم،  بسبب خلافات بينهم، اطلق خلالها عامل النار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية أسفرت عن وفاتهم، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع، فأطلق العامل النيران على القوات التى بادلته اطلاق النار مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ومصرع العامل مطلق النيران.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الجيزة يفرض سيطرته بمنطقة أوسيم بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

اخبار الحوادث

حوادث

مشاجرة

اوسيم

امين شرطة

ضابط شرطة

قتل

اطلاق نار




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة