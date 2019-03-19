النيابة تحقق فى مصرع 5 أشخاص وإصابة ضابط وأمين شرطة فى مشاجرة بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق فى واقعة إطلاق عامل النيران خلال مشاجرة بأوسيم مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بالاضافة للمتهم بإطلاق النار، وإصابة ضابط وأمين شرطة، أثناء تدخل المجنى عليهم لفض المشاجرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وصرحت النيابة العامة بتشريح جثث المتوفين الـ5 ومن بينهم العامل المتهم والذى توفى فى تبادل إطلاق نار، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمركز أوسيم، بسبب خلافات بينهم، اطلق خلالها عامل النار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية أسفرت عن وفاتهم، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع، فأطلق العامل النيران على القوات التى بادلته اطلاق النار مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، ومصرع العامل مطلق النيران.