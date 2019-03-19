المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى: إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممتازة

كتبت- هبة حسام

قال كارلوس كوندى المدير الإقليمى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كموقع استثمارى ممتازة، حيث تقع على شواطئ طريق تجارى مهم بين أوروبا وآسيا وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلى.

وأضاف كوندى، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى الذى عقدته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بدعم من الحكومة اليابانية، حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية بمصر وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لأن تكون محور لوجيستى كبير.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الإقليمى، تعقده الهيئة لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED، لمناقشة عدد من المحاور الهامة خلال 4 جلسات، بجانب الجلسة الافتتاحية التى شارك بها وزيرا التخطيط والإسكان، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثل منظمة الجايكا اليابانية.

وتتمثل محاور مؤتمر اليوم، فى مناقشة تحسين استثمارات البنية التحتية عالية الجودة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديد إجراءات السياسة الاستراتيجية لزيادة تعزيز النتائج البيئية والاجتماعية والاقتصادية من استثمارات البنية التحتية، تحسين الحوكمة لضمان جودة استثمارات البنية التحتية، وتيسير النهج الفعالة لتمويل استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.

ويهدف هذا المؤتمر الإقليمى، لزيادة الوعى لدى صناع القرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول أهمية تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، كما يهدف لتعزيز التفاهم المشترك، وتبادل الخبرات من خلال إتاحة منصة إقليمية لصناع القرار والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة الأخرى المشاركة بالمؤتمر.

يذكر أن هناك عددا من الدول المشاركة بالمؤتمر الإقليمى، وتتمثل فى: "العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا والسويد وتونس"، علاوة على بعض المنظمات الدولية، وهى: منظمة جايكا اليابانية، وبنك التنمية الأفريقى والبنك الإسلامى للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبنك الاستثمار الأوروبى.