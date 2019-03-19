المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج تقيم احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأم

كتب مدحت وهبة

نظمت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج - صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىاحتفالية كبرى لأبناء المؤسسة العقابية فى إطار الاحتفالات بعيد الأم وذلك بمقر المؤسسة بالمرج.





شهد الحفل حضور ممثلى وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وهيئة تير دى زوم وممثلى عدد من الجمعيات الاهلية .





وضم برنامج الحفل عروضا فنية وغنائية متميزة من تقديم ابناء المؤسسة العقابية كما قدمت فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فقرات متميزة وعروضا رائعة للتنورة، حيث قدم مركز شباب الأميرية ومركز شباب 15 مايو استعراضات رائعة التنورة والغناء والموسيقى وابدعت فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية فى تقديم الاستعراضات الشعبية والتراثية من استعراضات الرقص بالعصا والتى تمثل محافظات الصعيد واستعراض عن السويس والحجالة التى تعكس عادات الحياة البدوية كما تم تقديم اغانى عيد الأم والتراث الجميل.







وقد أقيم على هامش الاحتفال معرضا فنيا لمنتجات الأبناء من المشغولات اليدوية والفنية المتميزة.





وجدير بالذكر أن المؤسسة التى تضم 240 ابنا بمراحل التعليم الإعدادى والثانوى قد شهدت مؤخرا عمليات تطوير واسعة من إحلال وتجديد عنابر وابراج حراسة واحلال وتجديد شبكة الكهرباء وشبكة الصرف الصحى والحماية المدنية وتم تخصيص حجرة كمشغل للصناعات اليدوية، كما تم استحداث معمل للحاسب الآلى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تطوير ملاعب رياضية وتطوير قدرات الجهاز الإدارى بالمؤسسة عن طريق تنفيذ دورات دعم نفسى للأبناء والاخصائيين ودورات مهارات حياتية ودورات كمبيوتر ومحو أمية.





ويذكر أن وحدة الرعاية اللاحقة بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، نفذت مشروعات للأبناء المفرج عنهم فى إطار تنفيذ البرامج الخاصة برعاية الأبناء وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.





وتنوعت المشروعات ما بين الحرفية مثل أعمال السمكرة والخياطة والنجارة والتجارية من أدوات الكهرباء ومحلات البقالة والأحذية، وأخرى خدمية مثل الـ"سايبرنت" والتروسيكل حيث تتكفل المؤسسة بتكاليف إنشاء المشروعات كافة، وتقديمها للأبناء المفرج عنهم للعمل بها، واختيار المشروعات وفق البرامج التدريبية التى منحت للابن خلال إقامته بالمؤسسة العقابية، على أيدى متخصصين يتم بناء عليها تحديد نوع المشروع المناسب، ومدى القدرة على تنفيذه، ومنح الابن المشروع وإلزامه بسداد أقساط التكلفة لضمان جدية العمل، وإحداث تغييرًا حقيقيًا بسلوكه، وإعفائه تمامًا من الأقساط حال استجابة الابن لبدء حياة جديدة نافعة له وللمجتمع.