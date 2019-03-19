الكرملين: روسيا تريد رئيسا أوكرانيا راغبا بالسلام

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن بلاده تود أن تسفر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عن تولى رئيس يرغب فى السلام وليس الحرب لمقاليد الحكم فى أوكرانيا.

وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء-: "من الأفضل بالنسبة للكرملين أن يختار الأوكرانيون رئيسا يستطيع تقييم الواقع ويمتلك الحكمة السياسية".

وأضاف بيسكوف: "نود أن تسفر الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عن تولى رئيس يعمل للسلام وليس للحرب، رئيس يكون قادرًا على بناء العلاقات مع الجيران، بما فيهم روسيا". يُذكر أن أوكرانيا ستشهد انتخابات رئاسية في 31 مارس الجارى.