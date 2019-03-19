القبض على 44 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 44 متهما بحوزتهم 2350 جرام حشيش، و186 قرص مخدر، و 200 جرام أستروكس، بالإضافة إلى ضبط 96 جرام هيروين، و 70 جرام من مخدر الشادو، و50 جرام بانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 14 متهما بحوزتهم أسلحة نارية و33 طلقة غير مرخصة.

كما حرر ضباط مباحث التموين 65 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم حمل شهادات صحية.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن ضبط عدد من المشتبه بهم، وباعة جائلين ومتسولين، وإزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق.

كما أزال ضباط شرطة المرافق بالجيزة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية بالطالبية، والعمرانية، ومدينة6 أكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضاالعمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.