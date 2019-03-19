الفتوى والتشريع تُلزم "تعليم الجيزة" بسداد 375 ألف جنيه للتأمين الصحى

كتب أحمد عبد الهادى

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" بأداء مبلغ 375 الف و 732 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين 2012/2011 و2013/2012.

كما انتهت إلى عدم جواز مطالبة هيئة التأمين الصحى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالفوائد القانونية عن المبلغ المذكور لعدم جواز تلك المطالبة بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمنها جميعا الشخص المعنوى الواحد للدولة، ووحدة الموازنة العامة للدولة.

واستندت الفتوى الى نص المادة الاولى من القانون رقم 99 لسنة 1992 والمتضمن تطبيق نظام التأمين الصحي علي جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة مقابل دفع الاشتراكات السنوية وفقا للتنظيم و المواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم او الوزير المختص بشئون الازهر .

وتابعت الفتوى، انه لما كان القانون المذكور ينطبق علي مدارس محافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" من ثم وجب عليها سداد اشتراكات التأمين الصحي عن طلاب المدارس التابعة لها ، حيث انها لم تسدد قيمة الاشتراكات عن العام الدارسي2012/2011 والبالغ قيمتها 198الف و564جنيها ، والعام الدراسي 2013/2012 والبالغ قيمتها 177الف و 186 جنيها ، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 375 الف و 732جنيها.

وأشارت الفتوى، انه لاينال مما تقدم ما دفعت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة انه لاتوجد اى سلطة تجبر الطالب على أداء الرسوم الدراسية وانها لم تحصل من الطلاب اية رسوم عن الاعوام المذكورة.

واختتمت الفتوى، انه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي ، لاختلاف الاساس القانونى لكل منهما ، فضلا عن ان المديرية لم تقدم اى دليل على صحة ما ذكرته، او ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لذا وجب عليها سداد الاشتراكات ودفع المبلغ محل النزاع لأنها المنوطة بذلك وفقا للقانون آنف الذكر.