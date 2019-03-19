العدل تفتتح البرنامج التدريبى على لغة الإشارة لموظفى مكاتب الشهر العقارى

كتب إبراهيم قاسم

افتتحت وزارة العدل، الدورة التدريبية الأولى على لغة الإشارة، لعدد 22 موظفا بمكاتب الشهر العقارى بالجيزة والقاهرة بدار المشاه، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الإعاقة الذى تم توقيعه يناير الماضي.

تعد هذه الدورة لموظفى الشهر العقارى، ضمن خطة وزارة العدل، بمشاركة المجلس القومى لشئون الإعاقة لإتاحة برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العدل المتعاملين مع الجمهور، وللتيسير على ذوى الإعاقة فى إنجاز كافة شئونهم، وتوفير كافة الخدمات لهم تفعيلاً للمادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى إطار المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 4637 لسنه 2013.

وتتناول الدورة تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الإعاقة السمعية، وتذليل الصعاب التى تواجههم أثناء تواجدهم بمكاتب الشهر العقارى.

وتستمر الدورة لمدة 10 أيام، حيث سيتم تدريب الموظفين على المهارات الأساسية على لغة الإشارة، وعلى مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، والتحدث معهم بلغة الإشارة أثناء طلبهم تحرير توكيل عام قضايا وتوكيل بيع للنفس وللغير وتوكيل عام شامل وبنوك، وكذلك إجراءات التسجيل أو التصديق على عقود البيع وتسجيل عقود الإيجار وإقرارات الشهادة والتنازل، وتهدف الدورة التدريبية إلى حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة السمعية.