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العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر مكبلة داخل منزلها بالمنوفية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:15 م
العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر مكبلة داخل منزلها بالمنوفية الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر
هند عادل - المنوفية - محمد فتحى
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عثر أهالى قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها، مكبلة وبها إصابات بالرأس، وجار نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وذلك لعرضها على الطب الشرعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراًُ من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من عثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة "نفيسة محمد قنديل" 69 عاما أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها، وذلك فى ظل ظروف غامضة، جارى نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وذلك لعرضها على الطب الشرعى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة برئاسة العقيد محمد على مفتش المباحث، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون وذلك لسرعة ضبط الجناة.

 


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