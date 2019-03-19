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الضرائب : نتبنى خطة عمل لتطوير المنظومة الضريبية وبيئة العمل

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:40 م
الضرائب : نتبنى خطة عمل لتطوير المنظومة الضريبية وبيئة العمل ندوة غرفة التجارة الكندية
كتبت- منى ضياء
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قال الدكتور رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تتبنى حاليا عدد من المشروعات، والبرامج الهامة التى تهدف إلى تطوير منظومة الضرائب، وتطوير بيئة العمل داخل المصلحة.
 
وأكد عبد القادر، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الكندية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد من تلك المشروعات يتمثل فى تشريعات ضريبية مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون التجارة الإليكترونية، والفاتورة الإليكترونية، وغيرها من القوانين الضريبية الهامة، كما تتبنى المصلحة عدد من البرامج التنفيذية الهامة من بينها مشروع كفاءة الإجراءات ونشر التوعية بين العاملين ومشروع الميكنة الشاملة.
 
وأضاف عبد القادر، أن البرامج التى تتبناها المصلحة، حاليا تستهدف جميعا دمج الاقتصاد غير الرسمى، فى منظومة الاقتصاد الرسمية، ومن ثم الحد من التهرب الضريبى، مؤكدا أن هذه الخطط الطموحة تستهدف فى النهاية تحسين منظومة الضرائب والبيئة الخاصة بالعمل العنصر البشرى أهم عناصرها.
 

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