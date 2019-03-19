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الصين تفتتح أول جسر بحرى يمر عبر الصدوع النشطة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:03 ص
الصين تفتتح أول جسر بحرى يمر عبر الصدوع النشطة جسر فى الصين ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت الصين افتتاح جسر "هايوين" فى مقاطعة هاينان جنوبى البلاد، ليكون أول جسر بحرى يمر عبر الصدوع النشطة والأكثر مقاومة للزلازل.

وذكرت إدارة النقل بالمقاطعة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الجسر يبلغ طوله 59ر5 كيلومتر، ويربط بين مدينة هايكو وبلدة بوتشيان الجزرية فى مدينة ونتشانج بمقاطعة هاينان، مشيرة إلى أن الجسر يقلص وقت السفر بين الوجهتين من 1.5 ساعة إلى 20 دقيقة فقط وسط توقعات بأن يعزز الجسر تكامل الصناعات الساحلية شمال شرقى المقاطعة.

وبلغ إجمالى تكلفة الجسر 3 مليارات يوان (حوالى 447 مليون دولار)، فيما ظل تحت مراقبة بحرية صارمة طوال فترة بنائه نظرا لمروره عبر صدوع نشطة.

 


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