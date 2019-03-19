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الصحة: لا توجد أثار جانبية لجرعة القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:30 ص
الصحة: لا توجد أثار جانبية لجرعة القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ـ محمود طه حسين تصوير أشرف فوزى
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قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية للطلاب استهدفت جميع المدارس سواء حكومية أو خاصة أو دولية وأيضا المعاهد الأزهرية.
 
وأضاف الدكتور علاء، على هامش إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس، إن التأثير المباشر للحملة هو اختفاء الأنيميا والاستيعاب يرتفع وقدرة أكبر على تلقى الدروس فى المدرسة.
 
وأوضح الدكتور علاء حشيش، أنه لا توجد أى أضرار جانبية للجرعة الوقائية والوزارة منذ 5 سنوات تمنح هذه الجرعة للطفل فى المدارس ولا توجد أى أضرار جانبية.
 
من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس القطاع الوقائى بوزارة الصحة، أن الديدان المعوية تأتى من السلوك الشخصى خصوصا فى مرحلة الأطفال فى المدارس، ومن المهم أن يحافظ الطالب على نظافته الشخصية لأن الديدان تسبب قيء وانخفاض الوزن.
 
وأوضح أن الوزارة بدأت منذ 5 سنوات فى التطعيم ضد الديدان حيث استهدفت قرابة 50 مليون طالب ولم تظهر اى مشكلات أو شكاوى أو أثار جانبيه.
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (1)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (2)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (3)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (4)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (5)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (6)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (7)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (8)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (9)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (10)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (11)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (12)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (13)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (14)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (15)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (16)
 
وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (17)
 

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