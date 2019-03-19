الصحة ترد على مزاعم إلغاء ضم "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة، بإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، تواصل المركز مع وزارة الصحة، والتى نفت تلك الأنباء.

‏وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات الخبرة لأعضاء المهن الطبية، مُشددةً على أنه يتم ضم هذه السنة بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق كافة العاملين بالمنظومة الصحية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بالوسط الطبى.