video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة ترد على مزاعم إلغاء ضم "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:37 م
الصحة ترد على مزاعم إلغاء ضم "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة، بإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، تواصل المركز مع وزارة الصحة، والتى نفت تلك الأنباء.
 
‏وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات الخبرة لأعضاء المهن الطبية، مُشددةً على أنه يتم ضم هذه السنة بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق كافة العاملين بالمنظومة الصحية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بالوسط الطبى.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وإخصائي التمريض)، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

 

 

 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الوزراء البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على المصلين نيوزيلندا

مجلس وزراء نيوزيلندا يتفق على إصلاحات لقوانين الأسلحة بعد الهجوم على المسجدين

التعيين

الصحة

مجلس الوزراء

اخبار مصر

التنظيم والإدارة




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة