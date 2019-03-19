"الشباب والرياضة" بأسيوط تنظم ندوات وأنشطة رياضية وتثقيفية لـ1890 مستفيدًا

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنظيم ندوات وأنشطة تثقيفية وتوعوية للشباب والنشء لدعم القيم والأخلاق وتنمية روح الإنتماء والمواطنة وحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب الذين هم عماد وقادة المستقبل، موضحاً إن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنظم العديد من الفاعليات للشباب والنشء طبقاً للأمكانات المتاحة لتنمية قدراتهم وإستغلال طاقاتهم الإستغلال الأمثل.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه تم خلال شهر تنفيذ العديد من الفاعليات والندوات والأنشطة المختلفة سواء فى قطاع (الشباب، الرياضة ، الأنشطة ، التعليم المدنى، الطلائع) فضلاً عن المرور والمتابعة المستمرة للهيئات والإدارات التابعة للمديرية بقرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بتكثيف العمل فى مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وتقديم الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى تنظيم مسابقة فنية للشباب لـ 88 مستفيد وتنفيذ أنشطة البحث عن وظيفة بمركز شباب أبنوب لـ 20 مستفيد والمشاركة فى المعسكر البيئى التطوعى لـ 44 مستفيد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه تم تنظيم دورى رياضى للطلائع فى خماسى كرة القدم وتنس الطاولة لـ 132 مستفيد بمركز شباب ناصر ومشاركة طلائع نادى الـ 21 فى المتلقى التكنولوجى الثانى تحت المبرمج الصغير لـ 6 أفراد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، فضلاً عن تنظيم ورش عمل حوارية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة لـ 35 طليع بعرب العوامر وتنظيم رحلات اليوم الواحد تحت شعار "رحلة ومعلومة" لـ 500 طليع بالإضافة إلى تنظيم دورة رياضية بالتعاون مع إحدى المناطق لـ 185 ذكور و195 إناث ودورى الأحياء لـ 200 مستفيد والأسرة الرياضية، فى اللياقة البدنية ذكور وإناث لـ 150 مستفيد بنادى أسيوط الرياضى، لافتاً إلى استمرار العمل بمركز تنمية المهارات وبالمشروع القومى للناشئين والمرأة والمعاقين لـ 378 مستفيد.